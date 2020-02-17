2020-02-17T10:03:03+03:00
Здоровье

Новую технологию диагностики наследственных заболеваний разработали томские генетики

Она позволяет обнаружить мутацию на ранних этапах, до имплантации эмбриона при проведении ЭКО
Елена Реутова
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В лабораторииВ лабораторииФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Мы создали уникальную диагностическую панель, которая позволяет прицельно изучать участки ДНК с интересующими нас генами: мы «вытаскиваем» из генома эти участки, затем секвенируем, то есть «читаем» их с помощью технологии NGS (Next Generation Sequencing), — пояснил руководитель лаборатории геномики орфанных (редких) болезней НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Николай Скрябин. — По результатам мы получаем массив данных, который анализируют биоинформатик и врач. Эта технология значительно дешевле используемых в настоящее время коммерческих диагностических наборов. Список заболеваний, который в НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ диагностируют с помощью новой технологии, постоянно расширяется. Сейчас в нем более 20 болезней. В перспективе технологию будут рекомендовать другим клиникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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