2020-02-17T08:05:49+03:00
Общество

Житель Томской области оплатил долги, чтобы не лишиться авто

Найти автомобиль помог совместный рейд приставов и ГИБДД
Елена Реутова
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Авто нашли во время рейдаАвто нашли во время рейдаФото: из открытых источников
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Житель региона задолжал кредитной организации 560 000 рублей. Ранее приставы уже обратили взыскание на его заработную плату. Однако позже выяснилось, что гражданин владеет машиной Volkswagen Golf Plus.

Поиск авто для наложения ареста оказался непростым. Должник избегал встреч с судебными приставами и даже сменил место жительства. Тем не менее наложить арест на машину удалось, после того, как она попала в поле видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» во время совместного рейда сотрудников УФССП России по Томской области и инспекторов ГИБДД. Транспортное средство предварительно оценили в 500 000 рублей и оставили владельцу на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за порчу, отчуждение, передачу имущества по ст. 312 УК РФ.

Спустя полтора месяца арест с машины был снят, т.к. гражданин нашел возможность погасить долг, включая исполнительский сбор за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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