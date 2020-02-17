Вузы Томска входят в тройку лучших в стране по качеству знаний абитуриентов

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:26:32+03:00

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В 2019 году в Томском государственном университете средний балл студентов, зачисленных на бюджетную и платную форму обучения, составил 78,5, в Томском политехническом университете — 76,3, в СибГМУ — 70,5, в ТГАСУ и ТГПУ — 70,1, в ТУСУРе – 65,5.

«Задача общего образования – ориентироваться на эти показатели и готовить томских школьников так, чтобы как можно больше выпускников региона поступали в томские вузы, — подчеркнула заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. — В 2019 году такая тенденция уже сложилась».

По словам вице-губернатора, в 2019 году результаты ЕГЭ выпускников томских школ по естественно-научному направлению были выше среднего балла по России. «В Томской области ежегодно увеличивается количество детей, набирающих за экзамен от 80 баллов и выше. В прошлом году 69 работ было оценено в 100 баллов. Примечательно, что ежегодно растет и число тех, кто сдает на высокий бал профильную математику, физику, химию и информатику".

Вице-губернатор также отметила, что в Томской области делается многое для того, чтобы предоставить школьникам равные возможности доступа к качественному образованию с использованием современных технологий обучения, независимо от их места жительства. Преподаватели томских вузов выезжают в сельские районы с образовательными программами для школьников, педагогов, выступают тьюторами в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точках роста».

ИСТОЧНИК KP.RU