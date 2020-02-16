Ветеран войны из Томской области отметил свое 100-летие

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:01:39+03:00

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15 февраля исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной Войны Аркадию Васильевичу Овчинникову, жителю п.Белый Яр Верхнекетского района. Он родился в 1920 году в Курской области, в октябре 1940 года был призван на срочную службу в ряды Красной Армии, служил на Дальнем Востоке - в Амурской области, где встретил и провел всю войну, участвовал в сражениях с японцами. Закончил воинскую службу в 1947 году в звании старшины. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Там же, на Дальнем Востоке, женился на уроженке Томской области, Матрене Максимовне. Вместе они воспитали троих детей: дочерей Людмилу и Альбину, сына Николая. В 1954 году Аркадий Васильевич вместе с супругой и детьми переехал в село Моряковский Затон, на родину жены, а затем в Верхнекетский район, где фронтовик, ставший строителем, на протяжении долгих лет возводил жилые дома, производственные и социальные объекты для местных леспромхозов.

При его непосредственном участии в райцентре в конце 50-х годов были построены первые административные здания. Несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активную жизнь, часто проводит встречи со школьниками, делясь с ними воспоминаниями о своем боевом и трудовом пути.

- «Ваша судьба – живое отражение истории страны. Вы представитель славного поколения победителей, подаривших нам возможность жить в мире, растить детей и внуков. Символично ,что, пройдя войну, в мирной жизни вы избрали самую созидательную на свете профессию – профессию строителя. Преклоняюсь перед вашими заслугами, желаю здоровья и активного долголетия!»» - тепло поздравил виновника торжества губернатор Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU