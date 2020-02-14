2020-02-14T14:26:19+03:00
Экономика

Предприятия Томской области отправляют продукцию в 75 стран мира

Регион находится в числе лидеров по росту несырьевого экспорта
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Томская область предлагает миру свои товарыТомская область предлагает миру свои товарыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Объем несырьевого экспорта в Томской области в 2019 году составил 252 млн. долларов. Это – данные Сибирского таможенного управления.

Предприятия региона поставляли продукцию в 75 стран мира, основными рынками сбыта стали Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия и Монголия.

Наибольший прирост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) обеспечили Казахстан, Узбекистан, Великобритания, Нидерланды и Латвия. Экспорт томских товаров в страны СНГ в регионе вырос на 7% по сравнению с 2018 годом. Основными экспортными позициями здесь стали древесина и целлюлозно-бумажные изделия, каучук, продукция химической промышленности и машиностроения.

В страны дальнего зарубежья объем экспорта товаров составил 88% к уровню 2018 года. Самое значительное сокращение поставок произошло в Китай и США , наибольший прирост — в Монголию, Великобританию, Нидерланды, Латвию и Индию. В эти страны в прошлом году отправляли минеральные продукты, древесину, целлюлозно-бумажные изделия и машиностроительную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприятия Томской области отправляют продукцию в 75 стран мира
Цифровые «IT-кубы» пришли в Томскую область
Томичи начинают строить хижины из снега
Томский госуниверситет – самый многонациональный в нашей стране
«Краски жизни» помогут онкобольным в Томске
В ДТП на севере Томской области погиб водитель
Пассаж Второва отремонтируют в 2020 году в Томске
Три жителя Томской области осуждены за незаконную рубку хвойных деревьев
На расселение аварийного жилья в Томской области направят 675 млн рублей
В День всех влюбленных в Томской области состоится более 50 свадеб
Томичи в 2019 году в два раза чаще жаловались на кибермошенников
В Томской области снизилось число случаев заражения ВИЧ
В Томске сегодня определят «Лучшего воспитателя года»
14 водоемов очищены и восстановлены в Томске и районах области
Беременная алиментщица из Томской области проведет два года за решеткой
От ночного пожара в пригороде Томска пострадали дом и два авто
«Постер» томских студентов-журналистов победил на фестивале «Вместе медиа. Сибирь»
В Томской области вводится запрет на массовые мероприятия из-за эпидемии ОРВИ
Нарушители правил благоустройства заплатят в бюджет Томска
Пропавший два дня назад томич найден мертвым
Томский губернатор и глава «Уралвагонзавода» нашли общий язык
В Томской области полиция остановила грузовик с бревнами
В сельском поселении Томского района прошел противопожарный рейд