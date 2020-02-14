Предприятия Томской области отправляют продукцию в 75 стран мира

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:26:19+03:00

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Объем несырьевого экспорта в Томской области в 2019 году составил 252 млн. долларов. Это – данные Сибирского таможенного управления.

Предприятия региона поставляли продукцию в 75 стран мира, основными рынками сбыта стали Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия и Монголия.

Наибольший прирост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) обеспечили Казахстан, Узбекистан, Великобритания, Нидерланды и Латвия. Экспорт томских товаров в страны СНГ в регионе вырос на 7% по сравнению с 2018 годом. Основными экспортными позициями здесь стали древесина и целлюлозно-бумажные изделия, каучук, продукция химической промышленности и машиностроения.

В страны дальнего зарубежья объем экспорта товаров составил 88% к уровню 2018 года. Самое значительное сокращение поставок произошло в Китай и США , наибольший прирост — в Монголию, Великобританию, Нидерланды, Латвию и Индию. В эти страны в прошлом году отправляли минеральные продукты, древесину, целлюлозно-бумажные изделия и машиностроительную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU