«Краски жизни» помогут онкобольным в Томске
16 февраля в Томске пройдет благотворительный концерт-квартирник «Краски жизни». Мероприятие волонтеров приурочено к Всемирному дню борьбы с раком. Оно состоится на мансарде Дома арт-пространства по адресу: ул. Кузнецова, 16.
На концерте под руководством Юрия Миргородского выступят клуб песни «Своя Среда» и студия «Акцент». Благотворительный концерт состоится по инициативе музыкантов. Собранные средства пойдут на организацию помощи реабилитации онкобольных.
Они поступят в Томскую региональную общественную организацию инвалидов и онкобольных «Вместе», которая уже 21 год в тесном контакте с областным онкологическим диспансером проводит такую нужную многим работу по психо-эмоциональной поддержке людей с онкологическим заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU