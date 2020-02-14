2020-02-14T12:46:44+03:00
Звезды

«Краски жизни» помогут онкобольным в Томске

Томские музыканты приглашают на благотворительный концерт
ИГОРЬ ТЮРИН
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Искусство в борьбе с болезнямиИскусство в борьбе с болезнямиФото: из открытых источников
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16 февраля в Томске пройдет благотворительный концерт-квартирник «Краски жизни». Мероприятие волонтеров приурочено к Всемирному дню борьбы с раком. Оно состоится на мансарде Дома арт-пространства по адресу: ул. Кузнецова, 16.

На концерте под руководством Юрия Миргородского выступят клуб песни «Своя Среда» и студия «Акцент». Благотворительный концерт состоится по инициативе музыкантов. Собранные средства пойдут на организацию помощи реабилитации онкобольных.

Они поступят в Томскую региональную общественную организацию инвалидов и онкобольных «Вместе», которая уже 21 год в тесном контакте с областным онкологическим диспансером проводит такую нужную многим работу по психо-эмоциональной поддержке людей с онкологическим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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