2020-02-14T09:47:55+03:00
Происшествия

В ДТП на севере Томской области погиб водитель

Пассажир его автомобиля доставлен с травмами в больницу
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла вчера, 13 февраля, около 15 часов 40 минут на 66-ом километре автомобильной дороги Каргасок - Средний Васюган.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, автомобиль Toyota Corona совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 29-летний мужчина-водитель погиб, 29-летний мужчина-пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение. Причины ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать скорость движения, не превышающую установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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