2020-02-14T08:55:25+03:00
Происшествия

Три жителя Томской области осуждены за незаконную рубку хвойных деревьев

Причиненный ущерб составил более 180 тысяч рублей
Елена Реутова
Поделиться:
Кедры, ели и пихты незаконно срубили трое осужденныхКедры, ели и пихты незаконно срубили трое осужденныхФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Томский районный суд Томской области признал трех жителей села Итатка виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что в октябре 2019 года, подсудимые, предварительно договорившись, в отсутствие специального разрешения спилили на территории участка лесного массива урочища «Александровское» Прикульского участкового лесничества Корниловского лесничества хвойные деревья (кедры, ели, пихты). Государству причинен ущерб на сумму 184,4 тыс. рублей.

Суд приговорил каждого из виновных к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и назначением дополнительного наказания в виде запрета заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на севере Томской области погиб водитель
Пассаж Второва отремонтируют в 2020 году в Томске
Три жителя Томской области осуждены за незаконную рубку хвойных деревьев
На расселение аварийного жилья в Томской области направят 675 млн рублей
В День всех влюбленных в Томской области состоится более 50 свадеб
Томичи в 2019 году в два раза чаще жаловались на кибермошенников
В Томской области снизилось число случаев заражения ВИЧ
В Томске сегодня определят «Лучшего воспитателя года»
14 водоемов очищены и восстановлены в Томске и районах области
Беременная алиментщица из Томской области проведет два года за решеткой
От ночного пожара в пригороде Томска пострадали дом и два авто
«Постер» томских студентов-журналистов победил на фестивале «Вместе медиа. Сибирь»
В Томской области вводится запрет на массовые мероприятия из-за эпидемии ОРВИ
Нарушители правил благоустройства заплатят в бюджет Томска
Пропавший два дня назад томич найден мертвым
Томский губернатор и глава «Уралвагонзавода» нашли общий язык
В Томской области полиция остановила грузовик с бревнами
В сельском поселении Томского района прошел противопожарный рейд