Три жителя Томской области осуждены за незаконную рубку хвойных деревьев

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:55:25+03:00

Причиненный ущерб составил более 180 тысяч рублей

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Томский районный суд Томской области признал трех жителей села Итатка виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что в октябре 2019 года, подсудимые, предварительно договорившись, в отсутствие специального разрешения спилили на территории участка лесного массива урочища «Александровское» Прикульского участкового лесничества Корниловского лесничества хвойные деревья (кедры, ели, пихты). Государству причинен ущерб на сумму 184,4 тыс. рублей.

Суд приговорил каждого из виновных к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и назначением дополнительного наказания в виде запрета заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU