На расселение аварийного жилья в Томской области направят 675 млн рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:26:57+03:00

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В этом году Фонд содействия реформированию ЖКХ направит в Томскую область 477,7 миллиона рублей на расселение аварийного жилья. Еще 197 миллионов добавит областная казна.

- В том числе 182 миллиона из бюджета Томской области пойдет на субсидирование стоимости квадратного метра жилья, приобретаемого под расселение. Это новшество 2020 года, — пояснил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

В этом году расселять «аварийку» по национальному проекту будут в трех муниципальных образованиях. В Каргасокском районе из непригодного жилья переедут восемь человек, в Томском районе переселение ждет 191 жителя, в областном центре в новое безопасное жилье переедет 621 человек. Всего планируется расселить 11,485 тыс. кв. м аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU