2020-02-14T07:19:53+03:00
Экономика

Томичи в 2019 году в два раза чаще жаловались на кибермошенников

Каждое третье обращение связано с хищениями с карт
Елена Реутова
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Разглашать персональные данные небезопасноРазглашать персональные данные небезопасноФото: Александр ГЛУЗ
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В 2019 году в Банк России от жителей Томской области поступили 22 жалобы на хищения денег с их банковских счетов. Количество таких обращений по сравнению с 2018 годом выросло почти в два раза.

Всего жители Сибири в 2019 году обратились в Банк России с такими жалобами 291 раз, что на треть больше, чем в 2018 году.

Каждое третье обращение сибиряков связано с хищениями денег с платежных карт. В основном злоумышленники используют методы социальной инженерии, когда обманом пытаются узнать у клиентов банков конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу. Мошенники могут представляться сотрудниками безопасности банков, убеждая граждан в том, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с их счета. Известны случаи, когда злоумышленники подделывают телефонные номера банков. При любом подозрительном звонке необходимо положить трубку, вручную ввести официальный телефон банка, который всегда указан на оборотной стороне платежной карты, и связаться со специалистами.

В случае хищения денег с карты об этом необходимо сообщить в банк не позднее следующего дня после случившегося. Банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные (ПИН-код, срок действия карты, трехзначный CVV, CVC код).

Если Вы стали жертвой мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Только своевременное обращение в полицию может способствовать раскрытию преступлений в данной сфере. При этом обращаться в правоохранительные органы необходимо не только после мошеннических действий, но и при попытках злоумышленников украсть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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