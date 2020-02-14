В Томской области снизилось число случаев заражения ВИЧ

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:40:35+03:00

Почти треть жителей региона сдала в прошлом году кровь на ВИЧ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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По итогам 2019 года в регионе зарегистрировано 1208 новых случаев заражения ВИЧ – инфекцией

- Это на 12,4% (на 173 случая) меньше по сравнению с предыдущим, 2018 годом. При этом количество людей, прошедших профилактическое обследование на ВИЧ, ежегодно увеличивается. Например, в 2019 году обследование на наличие вируса иммунодефицита прошли более 277 тысяч человек, что на 5 тысяч больше по сравнению с 2018 годом», - отметил главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александр Чернов.

Также, по словам руководителя профильного Центра, , увеличилось количество людей, получающих антиретровирусную терапию. Из 6565 человек ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учёте, лечение препаратами получают 5189 человек (79%). Для сравнения, в 2018 году терапию получали 3689 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU