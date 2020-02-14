В Томске сегодня определят «Лучшего воспитателя года»

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:27:16+03:00

Детский сад- первый шаг во взрослую жизнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

На победу претендуют шесть педагогов дошкольных учреждений

Изменить размер текста: A A

Финал городского этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2020» пройдет сегодня, 14 февраля, во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)

За звание лучшего педагога дошкольного образования сразятся воспитатель детского сада № 94 Татьяна Вагина, воспитатель МАДОУ № 83 Татьяна Гусева, педагог по физической культуре детского сада № 28 Сергей Доронкин, воспитатель детского сада № 85 Анна Лукьянова, учитель-логопед детского сада № 51 Вера Поддоскина и воспитатель детского сада № 33 Кристина Скворцова.

В предварительном заочном этапе приняли участие 12 педагогов из 12 дошкольных образовательных учреждений. Экспертная комиссия рассмотрела конкурсные материалы: интернет-портфолио, методические разработки по педагогическим находкам, видеоролики-визитки педагогов. На суд жюри претенденты также представили сочинение на заданную тему, презентацию «Мой успешный проект» провели мастер-класс с незнакомой группой детей на базе детского сада № 86.

По итогам всего вышеречисленного, жюри определило участников, которые сегодня продемонстрируют свои навыки и таланты в финальном очном состязании конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU