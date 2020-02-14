2020-02-14T06:07:58+03:00
Недвижимость

14 водоемов очищены и восстановлены в Томске и районах области

Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей
Алиса Селезнева
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Озеро Ботаническое преобразилось.Озеро Ботаническое преобразилось.Фото: из открытых источников
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По данным регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, за последние шесть лет в регионе реабилитировано 14 водных объектов, находящихся под угрозой деградации. Полностью расчищены и восстановлены озера Солнечное, Ботаническое, Луговое, Лесное, Городское, Игуменское, Керепеть в Томске, пруд Баткатский в Шегарском районе, пруды в Верхне-Сеченово, Корнилово, Семилужки, Позднеево и п. Мирном, а также озеро Мочище в Томском районе. Эти водоемы томичи активно используют в качестве мест отдыха, для полива огородов.

- «В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» до 2024 года будет проведена реабилитация еще 8 озер в Томске, Северске, пос. Аэропорт, озерного комплекса в поселке Самусь, прудов в Шегарском, Кривошеинском, Кожевниковском и Асиновском районах.

По пяти из этих водоемов в 2019 году за счет средств областного бюджета уже разработана проектно-сметная документация. Непосредственно сама расчистка водоемов будет проводиться в 2021-2023 годах». - сообщает пресс-служба областной администрации.

Кроме того, в 2020 году стартует капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Ум в окрестностях д. Кандинка Томского района. На эти цели будет выделено 48,8 млн рублей, более 40 из них — из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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