Беременная алиментщица из Томской области проведет два года за решеткой

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:51:25+03:00

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Жительница Асино, имеющая двух маленьких детей, была осуждена условно за хранение наркотиков; через год последовала новая судимость за организацию притона. Суд приговорил гражданку к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения детьми четырнадцатилетнего возраста. Через полгода мать лишили родительских прав и обязали платить алименты бабушке-опекуну детей, но женщина проигнорировала это требование, в связи с чем в 2016 году была осуждена по ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).

- По совокупности преступлений она была приговорена к реальному сроку 2 года и 8 месяцев, однако вскоре освобождена в связи с декриминализацией деяния. Неотбытая часть наказания составила 2 года. Впоследствии в отношении алиментщицы вновь было возбуждено уголовное дело, поскольку гражданка так и не предприняла никаких мер к погашению долга и продолжала вести асоциальный образ жизни. Сейчас задолженность 28-летней матери на содержание детей составляет почти 200 тыс. рублей. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Изучив обстоятельства дела, суд приговорил женщину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Не согласившись с приговором, гражданка попыталась оспорить решение, сославшись на то, что ждет третьего ребенка, однако апелляционная инстанция сократила срок ее пребывания в колонии общего режима всего на один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU