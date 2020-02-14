2020-02-14T05:29:33+03:00
Происшествия

От ночного пожара в пригороде Томска пострадали дом и два авто

Причины возникновения огня устанавливаются
Алиса Селезнева
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фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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14 февраля, в 2:56. , спасателям поступило сообщение о загорании жилого деревянного дома в с. Дзержинское, относящемся к Кировскому району областного центра. Огнеборцы прибыли к месту пожара через 10 минут.

- Горел жилой брусовой дом 9х11 м и пристроенный к нему навес 4х9 м., под которым находился автомобиль Toyota Caldina. Рядом с домом также находился автомобиль ВАЗ 21099. В результате пожара сгорела крыша дома, обгорели стены здания внутри и снаружи. У автомобиля ВАЗ обгорело лакокрасочное покрытие. У автомобиля Toyota выгорел салон. Причина пожара устанавливается. В ликвидации огня были задействованы 14 человек и 3 единицы техники. – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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