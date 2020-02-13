2020-02-13T14:13:03+03:00
Недвижимость

Нарушители правил благоустройства заплатят в бюджет Томска

Они должны передать 380 тысяч рублей штрафа за некачественную уборку снега
ИГОРЬ ТЮРИН
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Наказание для нарушителейНаказание для нарушителейФото: из открытых источников
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В Томске продолжаются внеплановые проверки территорий у торговых объектов. Инспекторы «Санитарной милиции» вместе с уполномоченными из районных администраций проверяют качество уборки снега у торговых центров, торговых павильонов, ларьков, магазинов. Они также пресекают случаи выталкивания снега на тротуары и проезжую часть. Сегодня недобросовестные предприниматели должны заплатить штраф за плохую уборку снега в размере около 380 тыс. рублей.

По информации «Санитарной милиции», с начала 2020 года в отношении объектов бизнеса было сделано 291 предписание за ненадлежащую уборку снега. По состоянию на сегодня 222 замечания предприниматели устранили, еще 69 должны исправить до 17 февраля. Эти адреса находятся на особом контроле в районных администрациях и «Санитарной милиции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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