Пропавший два дня назад томич найден мертвым
Подробности не разглашаются
Найден. ПогибФото: из открытых источников
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По сообщению поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Томск", пропавший 11 февраля 32-летний житель Томска Никита Зайков найден мертвым.
«Зайков Никита Валерьевич найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Сегодня поисковый отряд объявлял сбор для поисков в районе поселка Самусь. Информацию о том, при каких обстоятельствах и где было найдено тело мужчины, поисково-спасательный отряд не разглашает.
ИСТОЧНИК KP.RU