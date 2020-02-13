2020-02-13T12:59:50+03:00
Общество

Пропавший два дня назад томич найден мертвым

Подробности не разглашаются
Елена Реутова
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Найден. ПогибНайден. ПогибФото: из открытых источников
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По сообщению поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Томск", пропавший 11 февраля 32-летний житель Томска Никита Зайков найден мертвым.

«Зайков Никита Валерьевич найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Сегодня поисковый отряд объявлял сбор для поисков в районе поселка Самусь. Информацию о том, при каких обстоятельствах и где было найдено тело мужчины, поисково-спасательный отряд не разглашает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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