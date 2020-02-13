2020-02-13T13:13:46+03:00
Экономика

Томский губернатор и глава «Уралвагонзавода» нашли общий язык

Они договорились расширить сотрудничество
ИГОРЬ ТЮРИН
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Связи, которые важныСвязи, которые важныФото: из открытых источников
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с генеральным директором АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александром Потаповым, прибывшим с визитом в регион. Они обсудили перспективы сотрудничества томского научно-образовательного комплекса, промышленного производства и инновационного сектора с «Уралвагонзаводом». Перед рабочей встречей с губернатором Александр Потапов посетил Томский электротехнический завод, который входит в состав концерна, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Томской области в разговоре гендиректором «Уралвагонзавода» назвал концерн «странообразующий компанией». Сергей Жвачкин и Александр Потапов отдельно обсудили возможности подготовки кадров для концерна в томских университетах.

После рабочей встречи Александр Потапов познакомился с производственным и научно-технологическим потенциалом Томской области. Университеты ТГУ и ТПУ, предприятия «Манотомь» и «Технология маркет» презентовали главе концерна инновационные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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