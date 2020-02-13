2020-02-13T12:25:22+03:00
Происшествия

В Томской области полиция остановила грузовик с бревнами

Выяснилось, что перевозка производилась без правильно оформленных документов
ИГОРЬ ТЮРИН
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Учет и контроль - прежде всегоУчет и контроль - прежде всегоФото: из открытых источников
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В Кривошеинском районе Томской области выявлен факт нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. В вечернее время на 166 километре автодороги Томск-Колпашево сотрудниками полиции остановлен автомобиль КАМАЗ с полуприцепом, перевозящий древесину хвойных пород.

При проверке сопроводительных документов на транспортировку установлено, что перевозка древесины осуществлялась без оформленных в установленном порядке документов, в нарушение законодательства Российской Федерации.

В отношении коммерческого директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. Материал об этом направлен для рассмотрения в Кривошеинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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