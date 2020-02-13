В Томской области полиция остановила грузовик с бревнами
В Кривошеинском районе Томской области выявлен факт нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. В вечернее время на 166 километре автодороги Томск-Колпашево сотрудниками полиции остановлен автомобиль КАМАЗ с полуприцепом, перевозящий древесину хвойных пород.
При проверке сопроводительных документов на транспортировку установлено, что перевозка древесины осуществлялась без оформленных в установленном порядке документов, в нарушение законодательства Российской Федерации.
В отношении коммерческого директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. Материал об этом направлен для рассмотрения в Кривошеинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU