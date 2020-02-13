2020-02-13T09:55:53+03:00
Общество

Охранное предприятие в Томске не исполняло трудовое законодательство

Прокуратура добилась восстановления прав работника
Елена Реутова
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Работник восстановлен в правахРаботник восстановлен в правахФото: из открытых источников
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В прокуратуру Октябрьского района г. Томска поступило обращение томича о неисполнение трудового законодательства в ООО Частное охранное предприятие «Центр систем безопасности».

В период с февраля по июнь 2019 года заявитель работал в должности охранника, при этом трудовой договор с ним не заключался и запись о трудоустройстве в трудовую книжку не вносилась. Кроме того, ему не была выплачена заработная плата за два последних месяца работы, сумма задолженности составила 28 тыс. рублей.

В суд направлено исковое заявление о признании отношений между обществом и заявителем трудовыми, взыскании задолженности по оплате труда и компенсации нанесенного морального вреда.

Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены, исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Наряду с этим прокурор возбудил в отношении директора общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 10 тыс.руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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