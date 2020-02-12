Юный томич стал сильнейшим на «Турнире мастеров» по бочча

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:09:29+03:00

Томич стал лучшим в соревнованиях по бочча Фото: из открытых источников

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Соревнования по паралимпийскому виду спорта проходили в Подмосковье в Международном санно-бобслейном комплексе «Парамоново». В соревнованиях участвовали 43 лучших спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата из 16 регионов России.

Впервые в таком турнире участвовал спортсмен из Томской области. Воспитанник ДЮСШ «Учебно-спортивный центр имени Виктора Шевелева», кандидат в мастера спорта Иван Мурашев получил приглашение как один из сильнейших игроков страны.

Несмотря на то, что соперники были намного старше (например, действующие чемпионы Европы), 17-летний Иван Мурашов обошел их и завоевал золотую медаль. Бочча юноша занимается три года. За это время он вошел в десятку лучших на чемпионате России, побеждал в командном турнире на Всероссийских соревнованиях, а в 2019 году занял третье место на первенстве России. После этого Иван вошел в состав юношеской сборной России по бочча.

ИСТОЧНИК KP.RU