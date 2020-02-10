Томичка Александра Аскарова завоевала золото первенства СФО по дзюдо
Она представит регион на первенстве России
Золото едет в ТомскФото: из открытых источников
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Первенство СФО по дзюдо среди юниоров до 23 лет завершилось в Омске. Учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, воспитанница спортклуба «Сибирь», студентка ТГПУ Александра Аскарова завоевала золотую награду.
Своим соперницам Александра не оставила ни одного шанса. Четыре поединка девушка выиграла досрочно. А в финале дзюдоистка оказалась сильнее призера первенства России Дарьи Храмойкиной из Алтайского края.
Впереди у Александры Аскаровой новые соревнования: вместе с медалями призеры получили путевки на первенство России.
ИСТОЧНИК KP.RU