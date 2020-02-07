Ночью в райцентре Томской области загорелась «пятиэтажка»

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:56:35+03:00

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7 февраля, в 2.04, в ГУ МЧС России по Томской области поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном жилом здании, расположенном на ул.Советской в п. Белый Яр Верхнекетского района.

- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление на 5-ом этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пожарные по лестничным маршам вывели из здания еще 20 человек. В результате возгорания, в общем коридоре обгорели диван, деревянная дверь эвакуационного выхода, закоптились стены. Причина пожара устанавливается. – сообщает пресс-служба ведомства. В тушении огня было задействовано две единицы техники и 8 человек личного состава.

Всего за минувшие сутки в Томской области произошло 7 пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU