МЧС: От схода снега с крыш зданий пострадали еще три томича

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:16:30+03:00

Проходя мимо зданий- убедитесь, что на нем нет снежных "навесов" Фото: из открытых источников

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6 февраля, как сообщает региональное управление МЧС, в областном центре было зафиксировало два случая падения снега с кровель на пешеходов. На улице Смирнова с двухэтажного дома снег упал на молодого человека, в переулке Ботанический — с десятиэтажного дома на двух женщин. В обоих случаях госпитализация томичам, попавшим под снежные «обвалы», не потребовалась. Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными при прохождении возле зданий.

- Если во время движения вы услышали наверху характерный шум схода снега – нельзя останавливаться. Надо, как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Проведите беседы с детьми о безопасности. Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега. – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Томской области.

Также о двух случаях схода снега на припаркованные авто вчера рассказали пользователи паблика «Регион-70» («Вконтакте»). На Каштаке, в Томске, ледяная глыба выбила лобовое стекло автотранспортного средства, в Северске, на ул. Калинина, 86, снег, съехавший с крыши балкона, разбил заднее стекло «иномарки».

ИСТОЧНИК KP.RU