2020-02-07T05:16:30+03:00
Общество

МЧС: От схода снега с крыш зданий пострадали еще три томича

Госпитализация им не потребовалась
Алиса Селезнева
Поделиться:
Проходя мимо зданий- убедитесь, что на нем нет снежных "навесов"Проходя мимо зданий- убедитесь, что на нем нет снежных "навесов"Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

6 февраля, как сообщает региональное управление МЧС, в областном центре было зафиксировало два случая падения снега с кровель на пешеходов. На улице Смирнова с двухэтажного дома снег упал на молодого человека, в переулке Ботанический — с десятиэтажного дома на двух женщин. В обоих случаях госпитализация томичам, попавшим под снежные «обвалы», не потребовалась. Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными при прохождении возле зданий.

- Если во время движения вы услышали наверху характерный шум схода снега – нельзя останавливаться. Надо, как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Проведите беседы с детьми о безопасности. Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега. – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Томской области.

Также о двух случаях схода снега на припаркованные авто вчера рассказали пользователи паблика «Регион-70» («Вконтакте»). На Каштаке, в Томске, ледяная глыба выбила лобовое стекло автотранспортного средства, в Северске, на ул. Калинина, 86, снег, съехавший с крыши балкона, разбил заднее стекло «иномарки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные томички стали победителями соревнований по чир спорту
Работодателям сообщили о приостановлении въезда рабочих из КНР
Томичка поверила телефонному мошеннику и лишилась 60 тысяч рублей
В Томске выросли цены на рынке жилья
Ночью в райцентре Томской области загорелась «пятиэтажка»
В 2019 году почти 2 тысячи домов в Томской области были подключены к газу
МЧС: От схода снега с крыш зданий пострадали еще три томича
В Томской области запущены новые объекты газовой инфраструктуры
В Томской области появятся еще 150 уличных видеокамер
Фристайлист из Томска стал лучшим в России
В Томской области составят реестр временного проживания рабочих
62 тысячи томичей-должников не смогли выехать из России в 2019 году
Томичи смогут бесплатно поверить тонометры артериального давления
В 2019 году в Томской области сократилось число преступлений
Юная томичка-кинорежиссер представит зрителям свою новую работу
В День науки музеи вузов Томска подарят горожанам экскурсии и лекции
В Томской области появился свой «Бурлак»
Житель Томской области осужден за ДТП, в котором погиб его пассажир
В Томске вывезено более 1500 тонн снега
Томичей просят помочь подростку с пороком сердца