Томская усадьба купца Михайлова стала памятником

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:22:25+03:00

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Как сообщает администрация региона, ансамбль по переулку Кооперативному, 8 в областном центре вошел в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Новый статус позволит сохранить комплекс, включающий жилой дом, ворота и каменные службы.

Отметим, что усадьба купца первой гильдии, мецената Петра Васильевича Михайлова построена во второй половине XIX века в стиле классицизм с элементами эклектики. Комплекс имел характерные для старинного района «Пески» торговые функции и отражал принцип формирования купеческой усадьбы в Томске – с жилой зоной и помещениями для торговли и хранения товара. В Великую Отечественную войну в жилом доме на территории усадьбы размещался штаб по формированию 366-й, впоследствии 19-й Гвардейской дивизии.

Ранее усадьба находилась в числе выявленных объектов культурного наследия. Теперь на этой территории запрещено новое строительство, разрешено только восстановить утраченные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU