2020-02-03T07:45:03+03:00
Происшествия

Три гаража и три авто сгорели в селе под Томском

Во время тушения пожара произошел взрыв газового баллона
Алиса Селезнева
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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2 февраля, в 7 часов утра, в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС по Томской области поступило сообщение о пожаре в с. Батурино Томского района. По улице Гагарина здесь горели две соседних частных усадьбы. Несмотря на оперативное прибытие и профессиональные действия пожарных, хозяева одного из домов лишились по вине разгулявшейся огненной стихии бани из бруса, дровяника и дощатого гаража вместе с автомобилем Nissan Avenir.

- «По второму адресу также сгорели деревянные постройки: два гаража и крытый двор. Также пострадали два автомобиля: ИЖ-2717 и Toyota Master Ace. Во время тушения произошел взрыв газового баллона. Пожарные успели эвакуировать еще 2 газовых баллона. Общая площадь пожара составила 230 кв.м.,в его тушении было задействовано 19 человек личного состава. Причина пожара устанавливается». – сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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