В Томске цены на говядину и вареную колбасу самые высокие в Сибири

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:51:19+03:00

Зато сливочное масло и сметана дешевле, чем у соседей

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Специалисты Томскстата проанализировали цены на основные продукты питания, действующие на конец января в городе Томске и в 11 других столицах регионов СФО.

Согласно полученным данным, средняя стоимость килограмма вареной колбасы в нашем регионе составляет 432, 11 рубля - это самый высокий показатель в Сибири. Дешевле всего «Докторская» и ее аналоги стоят в Кемерово: 340, 49 рубля. В столице Кузбасса также зафиксированы самые низкие в СФО цены на хлеб из пшеничной муки и охлажденных кур.

«Кусаются», на фоне остальных сибирских регионов, и томские цены на говядину – у нас они, в среднем, составляют 364, 48 рублей за килограмм, тогда как в Кызыле - 271,07 рубля. Самые низкие цены на гречку, картофель, куриные яйца зафиксированы в Барнауле. В Омске самые дешевые в Сибири сахар-песок, ржаной хлеб и молоко.

Зато Томск может похвалиться самыми низкими среди столиц федерального округа ценами на сливочное масло- 469,74 рубля за килограмм, и на сметану - в среднем, 171,28 рубля за кило.

Самые высокие цены на данные продукты в Иркутске: 631,38 и 289,09 рубля соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU