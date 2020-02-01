Пожарные спасли 19 человек из горящего дома в центре Томска

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:07:22+03:00

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В Томске на ул. Шишкова, 5, произошёл пожар в 2-этажном жилом бревенчатом доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 31 января в 19.36 по местному времени.

Как сообщили в ГУ МЧС по Томской области, на момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в подъезде, горело в двухкомнатной квартире на 2 этаже.По лестничным маршам пожарные спасли 19 человек, из них 4 детей.В результате в нежилой квартире обгорели стены комнаты и санузла, прогорело потолочное перекрытие около печной трубы. Пожарные не допустили переход огня на кровлю дома.Площадь пожара составила 20 кв.м. Из квартиры спасатели эвакуировали кислородный баллон.Полностью ликвидировать пожар удалось в 20.21. На месте работали 7 единиц техники и 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU