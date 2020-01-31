В Томской области начальник пожарной части спас мужчину из горящего дома

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:54:19+03:00

фото: ГУ МЧС по Томской области Фото: из открытых источников

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Сообщение о возгорании одноэтажного двухквартирного деревянного дома в с.Тегульдет поступило в пожарно-спасательную службу МЧС 30 января в 21:59. Уже через три минуты к месту пожара прибыла первая команда огнеборцев.

К моменту приезда огонь полностью охватил одну из квартир, горела также крыша здания.

- Вскрыв дверь веранды, начальник пожарно-спасательной части № 21 Александр Климов разглядел внутри помещения силуэт человека, который пытался выбраться из горящей квартиры. Александр сквозь открытое пламя бросился на помощь мужчине и вывел его наружу. - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар был ликвидирован в течение часа. В результате обгорели деревянная обрешетка крыши дома, стены внутри и снаружи квартиры. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.

58-летний хозяин загоревшейся квартиры получил ожоги верхних дыхательных путей, отравление угарным газом, и был госпитализирован в Тегульдетскую центральную районную больницу.

Причина пожара устанавливается. Всего в ликвидации было задействовано 3 единицы техники и 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU