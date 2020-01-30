Оборот малого и среднего бизнеса в Томской области вырос на 7 процентов

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:58:09+03:00

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В 2019 году оборот предприятий малого и среднего бизнеса в Томской области вырос на 7 % и составил 420 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. По его словам, о положительных тенденциях в этой сфере свидетельствует, в частности, объем перевозок грузов автотранспортом: с учетом малых предприятий и индивидуальных предпринимателей за январь-ноябрь он составил 14,3 млн тонн, или 103,1 % к тому же периоду предыдущего года. При этом почти половину грузов (45,3 %) перевозят представители МСП и «частники».

На начало 2020 года в Томской области зарегистрировано 42 128 предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет более 80 % всех хозяйствующих субъектов. На 1000 человек населения приходится 39 субъектов МСП: по этому показателю наш регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе. В сфере МСП занято 26,3 % всех работающих (133,9 тыс. человек).

Вице-губернатор напомнил, что в декабре 2019 года в Томске открылся областной центр «Мой бизнес». Здесь на одной площадке представлена вся инфраструктура мер поддержки предпринимательства, действующих на региональном и федеральном уровне. Кроме того, в первом квартале начнет работать региональная микрофинансовая организация: предприниматели смогут получать микрозаймы не только для приобретения оборудования и помещений, но и для пополнения оборотных средств.

Наконец, в ближайшее время в рамках цифровой платформы Томской области начнет работать сервис для предпринимателей. «Только финансовых мер поддержки бизнеса существует больше ста. Предпринимателю достаточно сложно самому быстро сориентироваться в таком большом объеме информации. Поэтому мы разработали сервис, который будет подбирать наилучший вариант именно для вашей организации, рассказал А. Антонов. – Основной принцип – сделать сервис удобным и полезным бизнесу. Получить консультацию, подобрать меру поддержки можно будет без посещения института развития, а в будущем – получить услугу в цифровом виде, не выходя из офиса».

ИСТОЧНИК KP.RU