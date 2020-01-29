В Томске благоустраивают улицы, названные в честь Героев СССР

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:39:05+03:00

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На четырех улицах Советского района областного центра, получивших свое название в честь Героев Советского Союза, к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне будут проведены комплексные работы по благоустройству и установлены «Звезды героев» высотой около 2,5 метров. Они появятся на улицах Лебедева, Мусы Джалиля, Олега Кошевого и Трифонова.

В 2020 году администрация Советского района реализует пожелания томичей в части ремонта внутриквартальных проездов на этих улицах. В частности, запланирован ремонт внутриквартального проезда от ул. Никитина до ул. Лебедева, от ул. Льва Толстого вдоль ул. Лебедева, также ремонт внутриквартального проезда от ул. Олега Кошевого вдоль ул. Олега Кошевого, 70.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году будет отремонтирован лестничный спуск по ул. Трифонова – это один из самых больших лестничных спусков в Томске – он берет свое начало от проспекта Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU