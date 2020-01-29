В 2019 году аэропорт ТОМСК поставил рекорд по числу пассажиров

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:03:23+03:00

Главная «воздушная гавань» региона отправила в путь почти 760 тысяч человек

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- "По итогам 2019 года, пассажиропоток Аэропорта «ТОМСК» составил 759 174 человека. По сравнению с 2018 годом, рост составил 20,6%. В ноябре прошлого года мы достигли отметки в 700 000 пассажиров, обслуженных с начала текущего года. Этот рекордный показатель был достигнут впервые - с начала 90-х годов".– рассказала Наталья Логинова, представитель Аэропорт «Томск».

Согласно приведенным ею данным, подавляющее большинство среди пассажиров (705 220 человек) составили те, кто совершал поездки по внутренним воздушным линиям. Увеличение пассажиропотока по внутренним авиалиниям было зафиксировано на направлениях: Томск-Москва (16,8%), Екатеринбург (749,8%), Иркутск (1355,8%), Барнаул (170,2%), Каргасок (75,5%), Новосибирск (167,7%), Красноярск (30%), Казань (80,3%), Абакан (176,1%), Игарка (125,2%), Сочи (15,8%), Симферополь (3,9%), Анапа (2,8%).

Почти 54 тысячи человек отправились из томского аэропорта за рубеж России – в Турцию, Таиланд (Паттайя, Пхукет), Вьетнам (Нячанг) и Китай (Санья). Чартерные рейсы выполняли авиакомпании «Royal Flight», «AZUR air» и «NordStar». В ноябре 2019 года географию международных полетов расширило новое направление Томск-Фукуок.

Всего, в минувшем году было произведено 5 175 взлетно-посадочных операций, что на 30,9 % больше, чем в 2018 году. Общий объем грузоперевозок составил 2 316 тонн (+5,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU