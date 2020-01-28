В Томской области началась подготовка к весеннему половодью

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:16:07+03:00

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«Чтобы ослабить ледовое поле, весной 2020 года на реках региона будут организованы ледорезные и ледовзрывные работы, а в местах потенциального заторообразования на Томи — мониторинг ледовой обстановки. Госконтракты на эти работы уже заключены с подрядными организациями. Превентивные меры для организованного пропуска паводковых вод традиционно включают вопросы медицинского, продовольственного снабжения и обеспечения транспортной доступности сел, попадающих в зону риска», — рассказал начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.

В период половодья- 2020 в регионе также планируется задействовать авиатехнику. Для этого профильные службы уже прорабатывают вопросы аэронавигационного обслуживания экипажа, стоянки, поставки топлива и заправки воздушного судна МИ-8.

ИСТОЧНИК KP.RU