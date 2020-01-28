В Томской области началась подготовка к весеннему половодью
«Чтобы ослабить ледовое поле, весной 2020 года на реках региона будут организованы ледорезные и ледовзрывные работы, а в местах потенциального заторообразования на Томи — мониторинг ледовой обстановки. Госконтракты на эти работы уже заключены с подрядными организациями. Превентивные меры для организованного пропуска паводковых вод традиционно включают вопросы медицинского, продовольственного снабжения и обеспечения транспортной доступности сел, попадающих в зону риска», — рассказал начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.
В период половодья- 2020 в регионе также планируется задействовать авиатехнику. Для этого профильные службы уже прорабатывают вопросы аэронавигационного обслуживания экипажа, стоянки, поставки топлива и заправки воздушного судна МИ-8.
ИСТОЧНИК KP.RU