Томский фотокор Владимир Казанцев награжден медалью «За достижения»

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:46:24+03:00

Располагая уникальным личным фотобанком, мэтр предоставляет снимки для томских печатных и электронных изданий. Фото: из открытых источников

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин наградил медалью «За достижения» фотокорреспондента ТАСС Владимира Казанцева. Отметивший 85-летие патриарх томской и северской фотожурналистики удостоился награды за многолетнюю плодотворную работу.

Сегодня медаль юбиляру вручил вице-губернатор по внутренней политике Сергей Ильиных. «Вы человек большого таланта и круглых цифр: знаю, что, помимо 85-летия, в этом году вы отмечаете 65 лет творческой деятельности и 40 лет работы в ТАСС, – отметил он. – Искренне желаем вам жизненного и творческого долголетия!».

Владимир Анатольевич Казанцев родился 22 января 1935 года в Красноярском крае, на прииске Южно-Енисейск. В 1959-м окончил физико-технический факультет Томского политехнического института, до 1971 года работал инженером-технологом на Сибирском химическом комбинате.

Фотожурналистикой начал заниматься со второго курса института, с 1955 года.

Был фотокорреспондентом газеты ТПИ «За кадры» и внештатным фотокорреспондентом областных газет «Красное знамя» и «Молодой ленинец». В 1961-м принят в Союз журналистов СССР. А в 1981 году для Владимира Казанцева началось сотрудничество с ТАСС, которое продолжается по сей день.

Сегодня журналистский стаж у Владимира Анатольевича насчитывает больше 60 лет. За эти годы журналистские материалы, отражающие жизнь Томской области, были опубликованы в различных изданиях местной, центральной и зарубежной печати. Тысячи снимков украсили фотоальбомы и книги, изданные за последние годы.

Принимая губернаторскую награду, Владимир Казанцев отметил, что по-прежнему не сидит сложа руки, активно работая над наполнением своего сайта infotocenter.com. «Моя мечта – отснять сегодняшнюю жизнь томских заводов и моего родного СХК, – сказал юбиляр. – Надеюсь, что руководство предприятий, объединения работодателей пойдут мне навстречу».

ИСТОЧНИК KP.RU