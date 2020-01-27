2020-01-27T09:37:41+03:00
Происшествия

На трассе под Томском «Лексус» столкнулся с КамАЗом

Водитель легкового авто госпитализирован
Алиса Селезнева
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фото:УМВД России по Томской областифото:УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП произошло в воскресенье, 26 января, около 19 часов 05 минут на 21-ом километре автодороги Томск – Мариинск , в районе села Семилужки.

По предварительным данным, автомобиль КамАЗ, под управлением 24-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Lexus RX 450. 44-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой - при движении строго соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Количество аварий на дорогах резко возрастает с наступлением неблагоприятных погодных условий. Сложно, особенно во время снегопада, складывается ситуация на загородных трассах – уменьшается видимая ширина проезжей части, трудно определить границу обочины. Если снегопад застал Вас в дороге, снизьте скорость до максимально безопасной, то есть той, при которой есть возможность контролировать дорожную обстановку хотя бы в пределах стометровой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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