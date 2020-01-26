В Томске пожарные спасли четырех человек из горящего дома на Сибирской

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:43:39+03:00

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Ночью, 26 января, произошел пожар в одиннадцатиэтажном двухподъездном доме по улице Сибирской, 83б. Как сообщили в ГУ МЧС по Томской области, сообщение о возгорании поступило в 02:19 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде на верхнем этаже было сильное задымление, люди на 11-м этаже просили о помощи.

Пожарные работали в специальном снаряжении для защиты органов дыхания. По лестничным маршам они спасли четырех человек, в том числе, двух детей.

В результате в общем коридоре на 11 этаже обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в 03:16. В тушении принимали участие 32 человека и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU