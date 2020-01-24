2020-01-24T10:08:09+03:00
Общество

Глава Госавтоинспекции России посетил перинатальный центр в Томске

Высокий гость подарил автокресло родителям новорожденного томича
Алиса Селезнева
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фото: из открытых источниковфото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В стенах медицинского учреждения начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников принял участие в тренинге, на котором женщины узнают о заблуждениях, касающихся перевозки детей в автомобиле, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке, правилах перехода дороги с коляской. Такие занятия в Томском областном Перинатальном центре им. И. Евтушенко проводятся специалистами регулярно - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обращаясь к молодым мамам, руководитель ведомства подчеркнул, что с первых дней жизни ребенка главная задача родителей — обеспечение безопасности малыша. "Сразу за порогом родильного дома ребенок становится участником дорожного движения, поэтому взрослые должны приложить все усилия, чтобы уже его самая первая поездка была безопасной и обязательно в автокресле". - сказал Михаил Черников.

фото:администрация Томской области Фото: из открытых источников

фото:администрация Томской областиФото: из открытых источников

Именно такой и стала поездка из перинатального центра домой новорожденного мальчика Льва, в церемонии выписки которого принял участие гость из Москвы . Маленькому томичу и его счастливым родителям глава российской Госавтоинспекции подарил автокресло, пожелав здоровья, семейного благополучия и всегда безопасных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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