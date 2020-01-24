Томская область выделила 20 млн рублей на капремонт театра «Скоморох"

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:50:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Здание кукольного театра, любимого томичами нескольких поколений, построено по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году, является уникальным образцом стиля модерн и объектом культурного наследия федерального значения. В силу возраста оно давно нуждается в кардинальном преображении.

Капитальный ремонт в стенах "Скомороха" стартует в 2022 году. В рамках национального проекта «Культура» на проведение работ из федерального бюджета направлено 65 млн рублей, еще 20 млн рублей для подготовки проектно-сметной документации по поручению губернатора Сергея Жвачкина выделены в рамках программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Областной центр по охране памятников уже приступил к подготовке технического задания на разработку проекта. Специалисты разработают особые технические требования с учетом исторического значения объекта, конструктивных особенностей и требований безопасности.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, проект капремонта будет готов в 2021 году. К этому времени он должен пройти историко-культурную и государственную экспертизы. Обязательной частью проекта станет справка об отсутствии археологических памятников. Для этого перед началом земляных работ на объекте будут выполнены археологические изыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU