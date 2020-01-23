2020-01-23T13:04:45+03:00
Политика

В Томской области пройдут выборы девяти новых глав муниципалитетов

Градоначальников изберут в Кедровом и Северске и 7 районах региона
Алиса Селезнева
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2020 год будет богат на выборы2020 год будет богат на выборыФото: из открытых источников
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«Это Верхнекетский, Бакчарский, Зырянский, Кривошеинский, Парабельский, Первомайский и Чаинский районы», — сообщил сегодня в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции вице-губернатор по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Напомним, в течение 2019 года в отставку ушли главы Кожевниковского, Шегарского и Александровского районов. Сразу после окончания новогодних каникул освободил занимаемую должность раньше срока глава Верхнекетского района Алексей Сидихин. Как отметил Анатолий Рожков, череда этих отставок никак не связана с политикой, и каждый из покинувших пост принимал решение в силу личных причин и обстоятельств. По словам вице-губернатора, поиск кандидатов на освободившиеся вакансии глав муниципалитетов пока идет с большим трудностями-– желающих принять на себя огромную ответственность при довольно невысокой зарплате «ноль целых, ноль десятых».

Выборы новых глав также пройдут в 10 сельских поселениях — Молчановском, Могочинском, Наргинском Молчановского района, Белоярском Тегульдетского, Высокоярском Бакчарского, Орловском и Катайгинском Верхнекетского, Корниловском и Воронинском Томского, Иштанском сельском поселении Кривошеинского района. В 2020 году обновятся и составы представительных органов в 20 муниципалитетах. В Томске и Северске депутатов городских Дум выберут по смешанной системе, в остальных — по мажоритарной избирательной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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