2020-01-23T12:58:40+03:00
Экономика

Томская таможня: перечисления в госбюджет за год выросли в два раза

Сумма платежей в федеральную казну достигла почти 16 миллиардов рублей
Антонина Ленская
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На днях, 26 января, будет отмечаться International Customs Day – Международный день таможенника.На днях, 26 января, будет отмечаться International Customs Day – Международный день таможенника.Фото: из открытых источников
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Томская таможня в 2019 году пополнила федеральный бюджет почти на 16 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Это в два раза больше, чем по итогам 2018 года, когда сборы составили 7 млрд 907,28 млн руб. Такая сумма таможенных платежей перечислена благодаря внешнеторговым операциям, которые совершили 3 634 участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) со 133 странами мира.

Льготы по уплате таможенных платежей в минувшем году были предоставлены участникам ВЭД на сумму свыше 630 млн руб. (в 1,4 раза больше, чем в 2018-м). Значительно увеличился объем льгот при импорте важнейших и жизненно необходимых медицинских и протезно-ортопедических изделий; товаров, ввозимых в качестве технической помощи и в рамках международного сотрудничества РФ в области исследования и использования космического пространства.

Напротив, значительно снизился объем деклараций (следовательно, и льгот) при ввозе технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, а также племенной продукции и ее эмбрионов.

Томская таможня в 2019 году выпустила 51 427 деклараций на товары, учитываемые в таможенной статистике: 32 545 – экспортных, 18 882 – импортных. По сравнению с 2018-м их количество увеличилось более чем в 1,5 раза.

В ведомстве отмечают, что таможня стремится регистрировать декларации и выпускать товары максимально быстро, автоматизировать такие операции, поскольку это создает благоприятные условия для законопослушного бизнеса. Так, инспектор в среднем регистрирует декларацию за 12 минут, а выпускает импортируемые товары (если в поставках нет признаков риска) за 1 час 45 минут. Декларация на экспортируемые товары регистрируется за 1 час 9 минут. Между тем по законодательству на регистрацию отводится 1 час, а на выпуск товаров – целый рабочий день.

Более эффективной работа Томской таможни стала, в том числе, благодаря «автовыпуску», когда деклараций на товары регистрируются в автоматическом режиме без участия инспектора. При этом на все операции по выпуску товаров в среднем уходит пять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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