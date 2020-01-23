Власти: банкротство авиакомпании не отразится на маршруте Томск - Стрежевой
Сегодня в администрации Томской области прокомментировали ситуацию с банкротством ООО «Аэропорт Стрежевой». Напомним, что 16 января предприятие направило в Арбитражный суд региона заявление о признании его несостоятельным (банкротом).
Как сообщил начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев, по законодательству о банкротстве руководитель организации обязан подать заявление о признании организации несостоятельной (банкротом) в случае, если кредиторская задолженность превышает доходы от деятельности. ООО «Аэропорт Стрежевой» является оператором аэропорта «Стрежевой» и принадлежит частному предприятию - ООО «ПромАвиаСервис». В 2015 году оно признано Арбитражным судом Томской области несостоятельным (банкротом); в октябре 2018 года в отношении ООО «ПромАвиаСервис» введена процедура банкротства - конкурсное управление.
Ликвидация компании «Аэропорт Стрежевой», а также ООО «ПромАвиаСервис» не отразится на работе авиамаршрута Томск - Стрежевой ‑ Томск, так как введение процедуры не приостанавливает деятельность предприятия по авиаперевозкам.
Все имущество авиакомпании уже признано социально значимым и будет продано на конкурсе с обязательными условиями целевого использования имущества, то есть для организации авиаперевозок. Полеты продолжатся в обычном режиме по расписанию, заверили в обладминистрации.
- Политика Томской области по развитию малой авиации направлена в первую очередь на сохранение и приобретение в государственную собственность региона всего имущества малых аэропортов, - приводит пресс-служба слова Юрия Баева. - Ситуация с банкротством частных предприятий, обеспечивающих авиаперевозки, находится на постоянном контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU