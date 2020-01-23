2020-01-23T11:53:18+03:00
75 лет Великой Победы

На Параде Победы в Томске впервые проедет легендарный Т-34

Боевую машину военных лет доставят в наш город с Урала
Алиса Селезнева
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фото:fototerra.ruфото:fototerra.ruФото: из открытых источников
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Договоренность об этом была достигнута между губернатором Сергеем Жвачкиным и генеральным директором Уральской горно-металлургической компании Андреем Козицыным. Дело в том, что УГМК принадлежит уникальный музей военной техники, расположенный в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В его обширную экспозицию входят несколько танков Т-34 времен Великой Отечественной войны. Один из них и будет доставлен в Томск, для участия в военном параде, который проследует 9 мая по главному проспекту областного центра.

«Т-34 – один из символов нашей Победы. Танк займет достойное место в юбилейных торжествах в Томской области, напомнит ветеранам об их героической молодости, а молодежи – о подвигах наших дедов и прадедов», – убежден губернатор Сергей Жвачкин, цитату которого приводит пресс-служба областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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