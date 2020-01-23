Томский сортировочный центр обработал 27 млн почтовых отправлений

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:49:39+03:00

Спрос на услуги экспресс-доставки за год увеличился почти на треть

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Томский магистральный сортировочный центр Почты России обработал за 2019 год почти 27 млн почтовых отправлений - это на 18 процентов больше, чем в 2018-м.

Основной объем всех отправлений пришелся на простую и заказную письменную корреспонденцию и составил около 22 млн отправлений. Количество посылок, транзитных емкостей, ЕMS-отправлений и печатных изданий составило почти 5 млн единиц, при этом спрос на услуги экспресс-доставки увеличился на 30 процентов.

Замдиректора по логистике УФПС Томской области Любовь Большова пояснила: «Рост объемов почтовых отправлений обусловлен существенным увеличением поступления покупок из интернет-магазинов. Если в 2018 году Томский магистральный сортировочный центр обработал около 260 тонн мелких пакетов, то в 2019-м их объем увеличился до 350 тонн».

Добавим, что сортировочный центр в Томске работает в круглосуточном режиме и обрабатывает за сутки более 74 тысяч почтовых отправлений.

Для обеспечения качества и своевременности сортировки почты специалисты применяют современные средства механизации производственных процессов, отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU