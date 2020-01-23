2020-01-23T08:28:01+03:00
Происшествия

В Томске полицейские спасли двух детей из огня

10-летние подростки находились одни дома, когда загорелась гирлянда
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Накануне сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в Октябрьском районе совершили настоящий подвиг. Находясь на маршруте патрулирования в райцентре, они заметили огонь в квартире на третьем этаже по улице Ивана Черных. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Сообщив в отдел полиции о возгорании, полицейские, старший сержант Александр Кириенко и младший сержант Артём Соколов направились в подъезд дома.

На третьем этаже в одной из квартир была открыта дверь и двое 10-летних детей звали на помощь. Сотрудники полиции незамедлительно эвакуировали детей из квартиры, а сами вошли в помещение. В комнате горела гирлянда и штора около окна. Стражи порядка немедленно выключили все электроприборы и потушили пожар.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям полицейских никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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