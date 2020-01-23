В этом году томская акция с обливанием водой пройдет в Татьянин день

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:30:39+03:00

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Клуб любителей зимнего плавания «Томские моржи» в очередной раз проводит массовое обливание холодной водой. В этом году акция состоится 25 января.

В День студента «моржи» обольются водой из ведер. Присоединиться к ним могут все желающие. В прошлом году такая акция проходила весной, 17 марта, и носила название «Пробуждение». Пробудиться на этот раз томичам предлагают уже зимой.

Начало праздника — в 17:00. Он пройдет на Мавлюкеевском озере (около общежития «Парус», Буяновский переулок, 3а). Само обливание состоится в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU