В этом году томская акция с обливанием водой пройдет в Татьянин день
Клуб любителей зимнего плавания «Томские моржи» в очередной раз проводит массовое обливание холодной водой. В этом году акция состоится 25 января.
В День студента «моржи» обольются водой из ведер. Присоединиться к ним могут все желающие. В прошлом году такая акция проходила весной, 17 марта, и носила название «Пробуждение». Пробудиться на этот раз томичам предлагают уже зимой.
Начало праздника — в 17:00. Он пройдет на Мавлюкеевском озере (около общежития «Парус», Буяновский переулок, 3а). Само обливание состоится в 18:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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