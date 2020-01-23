2020-01-23T07:14:05+03:00
Авто

В 2020 году «Ё-такси» подарит томским водителям 43 автомобиля

Сотрудник может получить машину фактически по цене аренды
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Через три года водитель получает машину в собственность.Через три года водитель получает машину в собственность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2020 году компания «Ё-такси» планирует подарить томским водителям 43 автомобиля. В конце 2019 года водители таксопарка «Ё-такси» уже получили четыре автомобиля. В 2021 году компания планирует вручить в подарок еще 67 машин.

Проект«Выкат. Автомобиль в подарок» появился три года назад. Тогда более ста водителей заключили договор с таксопарком, по которому водитель получает автомобиль бесплатно после трех лет работы. В декабре прошлого года первый водитель получил автомобиль.

«Водитель получает машину фактически по цене аренды и без первоначального взноса. Кроме того, за ним остается право в любой момент сменить место работы, несмотря на договор, – рассказал руководитель сети. – Заключившие такой договор водители относятся к автомобилю более бережно, добросовестнее соблюдают ПДД и не склонны искать другого арендодателя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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