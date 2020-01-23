2020-01-23T07:05:49+03:00
Происшествия

Пожарные спасли четырех человек в томском селе Богашево

Люди даже не подозревали, что их дом горит
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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Утром, 22 января, в пожарно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о загорании частного дома в селе Богашево. Со слов звонившей соседки, в доме могли находиться люди, в том числе, маленькие дети.

Как уточнили в ГУ МЧС, звонок поступил в 10:11 по местному времени.

«На момент прибытия первого подразделения местной пожарной части (10:17) из-под крыши дома шел густой дым. Пожарные без особого труда вскрыли запертую изнутри дверь. В комнате находились четыре человека, которые даже не подозревали, что горит крыша их дома», - говорится в сообщении.

Бабушку с дочерью и двумя маленькими внучками пожарные вывели наружу.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар, не допустив распространения огня на большую площадь. В итоге обгорела деревянная обрешетка крыши на 5 квадратных метрах. Внутри дом не пострадал.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации было задействовано 2 единицы техники и 10 человек (от ПЧ с. Богашево и пожарно-спасательной части № 2 г. Томска).

ИСТОЧНИК KP.RU

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