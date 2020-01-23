В Томской области почтят память жертв Холокоста

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:51:12+03:00

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В четверг, 23 января, в 16 часов в Доме приемов губернатора (ул. Белинского, 72) заместитель главы региона по внутренней политике Сергей Ильиных откроет череду мероприятий, посвященных Неделе памяти жертв Холокоста. Она проходит в России ежегодно и приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января – в дату освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). В 2020 году исполняется 75 лет с момента этого исторического события.

Во время вечера-реквиема в Доме приемов будут зажжены поминальные свечи, томским раввином Леви Каминецким будет прочтена молитва в память о шести миллионах евреев, уничтоженных во время Второй мировой войны. Перед собравшимися выступят внук Леонтия Брандта – томского ветерана- фронтовика, участвовавшего в освобождении Освенцима, историк Эдуард Черняк ,который расскажет о трагедии в Бабьем Яру, лично коснувшейся его семьи.

Также вниманию горожан будет представлена выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», материалы для которой предоставлены НПЦ «Холокост» и Российским еврейским конгрессом.

Урок памяти «Тема Холокоста в художественной литературе» пройдет сегодня в СОШ N40 г. Томска.

Неделя памяти жертв Холокоста внесена в Федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Организаторами недели памяти Жертв Холокоста в Томской области выступили администрация региона, департамент общего образования Томской области, Региональный центр развития образования, Томская еврейская община и Томская региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия», Ассамблея народов Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU