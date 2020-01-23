2020-01-23T05:24:18+03:00
Недвижимость

«Плавающий люк» и термопластик: в Томской области готовятся к дорожному ремонту

Состоялось заседание штаба нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Антонина Ленская
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Власти требуют от подрядчиков активно внедрять новейшие технологии дорожного ремонта.Власти требуют от подрядчиков активно внедрять новейшие технологии дорожного ремонта.Фото: из открытых источников
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В департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области состоялось первое в 2020 году заседание регионального штаба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главной темой стала подготовка к предстоящей дорожно-ремонтной кампании. Заказчики доложили о готовности подрядных организаций к реализации нацпроекта: приобретении необходимых материалов, подготовке кадров и техники.

Особое внимание было уделено применению новых материалов и технологий при ремонте дорожных объектов. В нынешнем году в регионе специалисты продолжат использовать полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси, щебеночно-мастичный асфальтобетон, полимерно-битумную стыковочную ленту, а также термопластик для дорожной разметки. Кроме того, на улично-дорожной сети областного центра продолжится внедрение технологии «плавающий люк».

Она уже была применена на участках проспектов Фрунзе, Ленина, Кирова, улицы Набережная реки Ушайки и хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации. «Плавающая» технология надежно фиксирует люк, обеспечивая целостность его конструкции и дорожного покрытия.

Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный подчеркнул: «Качество и гарантия выполненных работ являются главными факторами успешной реализации проекта. Использование современных технологий и материалов обеспечит нашим дорогам долговечность, увеличит межремонтные интервалы и повысит безопасность дорожного движения».

По данным пресс-службы обладминистрации, по дорожному нацпроекту в 2020 году Томская область отремонтирует 28 объектов общей протяженностью 142,9 километра и завершит строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево». Общий объем финансирования составит 3,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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