Водители томских маршруток прячут терминалы, чтобы брать наличку

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:09:38+03:00

Нарушителей уже оштрафовали на 8 тысяч рублей

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Нескольким перевозчикам уже выписали реальные штрафы за нарушение условий муниципального контракта в части безналичной оплаты проезда.

Как показала проверка инспекторов «Центра организации и контроля пассажироперевозок», в автобусах по маршрутам №№ 4, 12, 20, 36/37 и 53 томичи не смоли рассчитаться за проезд по безналу. Теперь перевозчики должны заплатить в общей сложности 8 тысяч рублей.

В результате ежедневных проверок выяснилось, что оборудование для оплаты проезда с помощью банковских карт есть во всех автобусах. Однако некоторые водители терминалы скрывают, чтобы пассажиры рассчитывались наличкой.

Как отметили в мэрии, всего в январе 2020 года было выявлено и оформлено 57 нарушений в работе общественного транспорта. Большинство из них касалось действия системы безналичной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU